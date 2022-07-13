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Medipol Başakşehir’in yeni transferi Mesut Özil için yarın saat 12.00’de Fatih Terim Stadı’nda, Başkan Göksel Gümüşdağ’ın da katılımıyla imza töreni düzenlenecek.

Medipol Başakşehir’in yeni transferi Mesut Özil için yarın saat 12.00’de Fatih Terim Stadı’nda, Başkan Göksel Gümüşdağ’ın da katılımıyla imza töreni düzenlenecek.

Spor 13.07.2022, 17:49
Medipol Başakşehir’in yeni transferi Mesut Özil için yarın saat 12.00’de Fatih Terim Stadı’nda, Başkan Göksel Gümüşdağ’ın da katılımıyla imza töreni düzenlenecek.

Medipol Başakşehir’in yeni transferi Mesut Özil için yarın saat 12.00’de Fatih Terim Stadı’nda, Başkan Göksel Gümüşdağ’ın da katılımıyla imza töreni düzenlenecek.

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