Medipol Başakşehir'in Emre Belözoğlu yönetiminde yükselişi sürüyor

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırladı.

9. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanattan rakip ceza sahasına giren Visca yerden içeriye ortasını yaptı. Ömer Ali'nin üzerinden atladığı topa, penaltı noktası üzerinde Okaka gelişine vurdu. Kaleci Muric yerden köşeye giden meşin yuvarlağı soluna uzandı ve kontrol etti.

15. dakikada konuk ekip etkili geldi. Sol kanattan Vargas'ın kullandığı kornerde top arka direkte boşta kaldı. Kaleci Volkan Babacan, önce Samet'in, ardından da Assombalonga'nın yakın mesafeden vuruşlarında gole izin vermedi ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Chadli, sol kanattan bindiren Hasan Ali'nin önüne topu gönderdi. Hasan Ali'nin ceza sahası içine yerden gönderdiği topa Mahmut ayak içiyle gelişine vurdu, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

58. dakikada Volkan Babacan elinden topu kaçırdı. Yunus Akgün ile girdiği mücadelede Yunus yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. 60. dakikada penaltı atışını kullanan Assombalonga topu ve kaleci Volkan'ı ayrı köşelere gönderdi: 0-1.

71. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına giren Hasan Ali Kaldırım'ın altı pas önüne çevirdiği topa Chadli kayarak vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1.

76. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Visca geçti. Visca'nın penaltı noktası üzerine yerden gönderdiği topa Aleksic gelişine vurdu, kaleci Muric köşeye giden topu son anda kornere çeldi.

81. dakikada Okaka'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Aleksic, dönerek sert vurdu, kaleci Muric topu kornere gönderdi.

88. dakikada Adana Demirspor ceza sahasında Aleksic ile Deli arasında ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrasında VAR'dan hakem Arda Kardeşler'e uyarı geldi. Pozisyonu izleyen Arda Kardeşler 90. dakikada penaltı kararını verdi. 90+2. dakikada penaltı atışını kullanan Visca topu ağlara gönderdi: 2-1.

Mücadele, ev sahibi takımın 2-1 galibiyetiyle sona erdi.

Chadli ve Visca bu sezon ilk gollerini attı

Medipol Başakşehir bu galibiyetle puanını 15'e yükseltti ve 10. sıraya çıktı. Bu sezon 4. yenilgisini alan Adana Demirspor ise 13 puanda kaldı.

Turuncu-lacivertli ekip gelecek hafta deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşırken, Adana Demirspor sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Medipol Başakşehir'in Belçikalı oyuncusu Nacer Chadli ve Edin Visca bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Belçikalı oyuncu, mücadelenin 71. dakikasında takımına 1-1 beraberliği getiren golü attı. Visca da 90+2. dakikada penaltıdan attığı golle takımını galibiyete taşıdı.