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Medipol Başakşehir’de Beşiktaş maçı hazırlıkları devam etti

Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor 19.11.2020, 18:07
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Medipol Başakşehir’de Beşiktaş maçı hazırlıkları devam etti
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Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fatih Terim Stadı’nda bulunan antrenman tesisinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman, dinamik ısınmayla başladı. Antrenman, 5’e 2 pas oyunuyla devam etti. Orta ve şut çalışmasıyla idman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 19.00’da yapacağı çalışmayla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.
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