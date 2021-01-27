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Medipol Başakşehir, yeni transferi Ömer Ali Şahiner’in lisansını çıkardı. Başarılı futbolcu, görev verilmesi halinde bu akşam Trabzonspor’a karşı forma giyebilecek.
Medipol Başakşehir, yeni transferi Ömer Ali Şahiner’in lisansını çıkardı. Başarılı futbolcu, görev verilmesi halinde bu akşam Trabzonspor’a karşı forma giyebilecek.
Spor 27.01.2021, 13:15
Medipol Başakşehir, yeni transferi Ömer Ali Şahiner’in lisansını çıkardı. Başarılı futbolcu, görev verilmesi halinde bu akşam Trabzonspor’a karşı forma giyebilecek.