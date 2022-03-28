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Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor 28.03.2022, 12:44
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde dinamik ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi. Turuncu-lacivertli ekip, iki günlük iznin ardından 31 Mart Perşembe günü yapacağı idmanla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.