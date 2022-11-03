Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde son 16’ya yükseldi

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu son haftasında sahasında karşılaştığı İskoçya takımı Hearts’ı 2-0 mağlup ederek son 16 takım arasına kaldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında son maçlar oynanırken, Medipol Başakşehir, grup aşamasındaki son maçında Hearts’ı 3-1 mağlup ederek grubu lider olarak tamamladı. Fiorentina ile birlikte 13 puana sahip olan Başakşehir, ikili averaj üstünlüğü elde ederek grubu lider tamamladı ve son 16 takım arasına kaldı. Fiorentina, grubu ikinci tamamlarken, İskoç ekibi Hearts 6 puanla 3., Letonya takımı Rigas Skola ise 2 puanla 4. sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde son 16 turu kura çekimi 24 Şubat Cuma günü çekilecek. Turun ilk maçları 9 Mart, rövanş müsabakaları ise 16 Mart’ta oynanacak.