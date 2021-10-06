Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Ekibi Belli Oldu

Medipol Başakşehir Aykut Kocaman'la yolları ayırdıktan sonra henüz Pro lisansı olmamasına rağmen Emre Belözoğlu ile anlaşmıştı. Emre Belözoğlu'nun ekibi de belli oldu.

Emre Belözoğlu Başakşehir'de beraber çalışacağı ekibin bir kısmını kurdu. Şimdilik 4 antrenörü olan Belözoğlu'nun ekibine 2 kişinin daha katılacağı öğrenildi. Milli arada tamamlanacak olan kadroda tanıdık ve sürpriz bir isim de var: Selçuk Şahin.

Emre Belözoğlu'nun ekibi Selçuk Şahin, Behram Zülaloğlu, Dolu Arslan ve Beri Pardo'dan oluşuyor. Belözoğlu daha önce Fenerbahçe'de beraber çalıştığı Selçuk Şahin ve Beri Pardo'yu yeni ekibine de dahil etti. Peki kim, ne iş yapacak?

Selçuk Şahin: Emre Belözoğlu döneminde Fenerbahçe'de İdari Koordinatör olarak görev yaptı.

Behram Zülaloğlu: Eski kaleci. Kaleci antrenörlüğü yapıyor. Mevcutta da Başakşehir'in kaleci antrenörüydü.

Dolu Arslan: Performans antrenörü. Süper Lig'de Beşiktaş, Göztepe ve Antalyaspor gibi kulüplerde çalıştı.

Beri Pardo: Analiz uzmanı. Phillip Cocu ile birlikte 2018/19 sezonu başında Fenerbahçe'de göreve başlayan Beri Pardo, bu yaz Emre Belözoğlu'nun ayrılmasıyla Sarı-lacivertli kulüpteki görevinden ayrıldı.

Daha önce Galatasaray U15 Takımı'nda asistanlık yapan Pardo, Crystal Palace'ta analiz ekibinde çalıştı. 2016-17 arasında Trabzonspor'da analiz ekibinin başında görev yapan Beri Pardo, 2018'de kısa süreliğine Crystal Palace'ta scout'luk yaptı ve ardından Cocu ile birlikte Fenerbahçe'de analiz departmanının başı olarak görev yaptı.

Emre Belözoğlu'nun ekibine iki kişi daha katılacağı açıklandı. Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ, imza töreninde Emre Belözoğlu'nun ekibiyle ilgili "Çok iyi bir ekiple birlikte göreve geliyor. 2-3 gün içerisinde ekibinin tamamını görebileceksiniz" dedi.