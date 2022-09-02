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Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu’nun Pro Lisans eğitim programının başlaması ile birlikte, saha kenarında ‘teknik direktör’ pozisyonunda yer alacağını bildirildi.
Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu’nun sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu’nun Pro Lisans eğitim programının başlaması ile birlikte, saha kenarında ‘teknik direktör’ pozisyonunda yer alacağını bildirildi.
Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu’nun Pro Lisans eğitim programının başlaması ile birlikte, saha kenarında ‘teknik direktör’ pozisyonunda yer alacağını bildirildi.
Spor 02.09.2022, 16:52
Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu’nun Pro Lisans eğitim programının başlaması ile birlikte, saha kenarında ‘teknik direktör’ pozisyonunda yer alacağını bildirildi.
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