Medipol Başakşehir, RFS maçı hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4. haftasında yarın evinde Letonya ekibi RFS ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde bir bölümü basına açık olan antrenman ısınma hareketleri ile başladı ve top kapma çalışması ile devam etti. Antrenmanda daha sonra topla çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise RFS maçının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanda Leo Duarte takımla çalışırken, sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı ile Mesut Özil yer almadı.