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Medipol Başakşehir, Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, ALTINORDU'NUN 17 YAŞINDAKİ STOPERİ RAVİL TAGİR İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI.

Spor 28.09.2020, 18:21
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Medipol Başakşehir, Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Medipol Başakşehir, Altınordu’nun 17 yaşındaki stoperi Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertli ekip, Altınordu’nun genç yıldızı Ravil Tagir’i kadrosunu kattı. Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı’nda da görev yapan Tagir’in imza töreninde Başkan Göksel Gümüşdağ yer aldı. Altınordu’da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Ravil Tagir, Başakşehir’de 35 numaralı formayı giyecek.

Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Ravil Tagir’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

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