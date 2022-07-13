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Medipol Başakşehir, Mesut Özil’i kadrosuna kattığını açıkladı
Medipol Başakşehir, Mesut Özil’i kadrosuna kattığını açıkladı.
Spor 13.07.2022, 17:01 13.07.2022, 17:33
Medipol Başakşehir, Mesut Özil’i kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada "Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunuyor; Mesut Özil'e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz'' denildi.