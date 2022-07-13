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Medipol Başakşehir, Mesut Özil’i kadrosuna kattığını açıkladı

Medipol Başakşehir, Mesut Özil’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Spor 13.07.2022, 17:01 13.07.2022, 17:33
Medipol Başakşehir, Mesut Özil’i kadrosuna kattığını açıkladı

Medipol Başakşehir, Mesut Özil’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada "Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunuyor; Mesut Özil'e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz'' denildi. 

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