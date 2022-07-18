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Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya’yı elemesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Breidablik - Buducnost Podgorica eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya’yı elemesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Breidablik - Buducnost Podgorica eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Spor 18.07.2022, 15:27
Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya’yı elemesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Breidablik - Buducnost Podgorica eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.