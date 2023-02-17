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Medipol Başakşehir: "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü’nde forma giyen Joao Figueiredo ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı."

Medipol Başakşehir: "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü’nde forma giyen Joao Figueiredo ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı."

Spor 17.02.2023, 15:03
Medipol Başakşehir: "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü’nde forma giyen Joao Figueiredo ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı."

Medipol Başakşehir: "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü’nde forma giyen Joao Figueiredo ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı."

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