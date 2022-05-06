banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Ankara’da vatandaşlar yağmur duasına çıktı
Ankara’da vatandaşlar yağmur duasına çıktı
Sosyal medya dolandırıcılarına dikkat
Sosyal medya dolandırıcılarına dikkat
Kirazda fiyatlar düştü
Kirazda fiyatlar düştü
Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi
Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi

Medipol Başakşehir ile Galatasaray 28. randevuda

Medipol Başakşehir ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de oynayacakları maçla birlikte 28. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 27 maçta sarı-kırmızılıların 13-7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor 06.05.2022, 10:49
Medipol Başakşehir ile Galatasaray 28. randevuda

Medipol Başakşehir ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de oynayacakları maçla birlikte 28. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 27 maçta sarı-kırmızılıların 13-7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray, yarın saat 19.00’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar, 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyetle aldığı 47 puanla haftaya 13. sırada girdi. Turuncu-lacivertliler ise 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda topladığı 60 puanla 4. sırada bulunuyor.

28. randevu

Başakşehir ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bugüne kadar 27 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 13 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 7 maç ise berabere sona erdi. Aslan’ın 44 golüne, Bozbaykuşlar 36 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Nef Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1 sona ermişti.

Son 10 maç

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan hepsi Süper Lig olmak üzere son 10 maçta sarı-kırmızılılar 4, turuncu-lacivertliler de 3 kez sahadan galip ayrıldı. 3 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Başakşehir 14 kez gol sevinci yaşarken, Galatasaray ise 13 kez rakip fileleri havalandırdı.

Farklı skorlar

Başakşehir, Galatasaray’ı 5-1 ve 4-0 mağlup ederek rakibine karşı en farkı skorları aldı. Sarı-kırmızılılar ise turuncu-lacivertlileri en farklı 4-1 ve 3-0’lık skorlarla yendi. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.

10 maçta 4 kez mağlup oldu

Galatasaray Süper Lig’de oynadığı son 10 karşılaşmada 6 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar söz konusu mücadelelerde 4 kez de mağlup oldu. Aslan bu süreçte Konyaspor, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve son olarak Sivasspor’a mağlup oldu.

Deplasman karnesi

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon deplasmanda 17 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar 4 galibiyet alırken, 8 kez de mağlup oldu. 5 maç ise berabere sona erdi. Cimbom oynadığı 17 müsabakada 19 gol atabilirken, kalesinde ise 29 gole engel olamadı. Aslan deplasmanda son olarak Altay ile karşılaştı ve rakibini 1-0 mağlup etti.

Galatasaray’da Marcao, Inaki Pena ve Omar Elabdellaoui’nin sakatlıkları bulunuyor. Bu futbolcuların durumu son antrenmandan sonra belli olacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Emre Kılınç sarı kart cezasından dolayı mücadelede oynayamayacak.

Cimbom’da Başakşehir maçı öncesinde Fernando Muslera, Patrick van Aaholt ve Ryan Babel de sarı kart sınırında bulunuyor. Bu 3 futbolcu sarı kart görmesi durumunda 37. haftada İstanbul’da oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Fırat Aydınus düdük çalacak

Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasında hakem Fırat Aydınus görev yapacak. Aydınus’un yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Özgür Ertem yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 06 Mayıs 2022
İmsak 04:08
Güneş 05:49
Öğle 13:06
İkindi 16:58
Akşam 20:12
Yatsı 21:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 35 49
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 35 43
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 34 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 51
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Mallorca 34 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 34 31
19. Deportivo Alaves 34 28
20. Levante 34 26
18°
parçalı az bulutlu