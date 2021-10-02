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Medipol Başakşehir: "Fatih Karagümrük’e mağlup olduğumuz maçın ardından Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman, Yönetim Kurulumuza istifasını sundu. Yönetim Kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirme sonrasında Aykut Kocaman’ın istifası kabul edilmiştir.&quo

Medipol Başakşehir: "Fatih Karagümrük’e mağlup olduğumuz maçın ardından Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman, Yönetim Kurulumuza istifasını sundu. Yönetim Kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirme sonrasında Aykut Kocaman’ın istifası kabul edilmiştir."

Spor 02.10.2021, 16:02
Medipol Başakşehir: "Fatih Karagümrük’e mağlup olduğumuz maçın ardından Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman, Yönetim Kurulumuza istifasını sundu. Yönetim Kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirme sonrasında Aykut Kocaman’ın istifası kabul edilmiştir.&quo

Medipol Başakşehir: "Fatih Karagümrük’e mağlup olduğumuz maçın ardından Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman, Yönetim Kurulumuza istifasını sundu. Yönetim Kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirme sonrasında Aykut Kocaman’ın istifası kabul edilmiştir."

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