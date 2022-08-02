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Medipol Başakşehir, Breidablik’i elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Lilleström - Royal Antwerp maçının galibiyle karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, Breidablik’i elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Lilleström - Royal Antwerp maçının galibiyle karşılaşacak.

Spor 02.08.2022, 15:22
Medipol Başakşehir, Breidablik’i elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Lilleström - Royal Antwerp maçının galibiyle karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, Breidablik’i elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Lilleström - Royal Antwerp maçının galibiyle karşılaşacak.

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