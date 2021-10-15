Süper Lig’in 9. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş’ı sahasında 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Deniz’in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Chadli’nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda hafif sağ çaprazdan vuruşunu Mert Günok ayağıyla kornere gönderdi.

59. dakikada Epureanu’nun geri pasında kaleci Volkan Babacan’ın uzaklaştırmak için vurduğu top Teixeira’da kaldı. Teixeira’nın ceza sahası dışı sağ çaprazından boş kaleye yaptığı plase vuruş filelere gitti. 1-1

74. dakikada sol kanattan ceza sahasında giren Batshuayi’nin çapraz pozisyondan yaptığı vuruşu kaleci Volkan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

77. dakikada sağ kanattan Visca’nın pasıyla meşin yuvarlağı alan Tolga’nın ceza yayı yakınlarından gelişine vuruşunu kaleci Mert sağına uzanarak kornere tokatladı.

83. dakikada sağ kanatta Rıdvan ile girdiği ikili mücadeleyi kazanarak son çizgiye inen Gulbrandsen’in içeriye çevirdiği topa Okaka’nın altıpas içinde kayarak yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 2-1

85. dakikada gelişen Başşakşehir kontra atağında Berkay’ın sağdan ceza alanına yaptığı ortada Visca, penaltı noktası yakınlarında meşin yuvarlağı arkasındaki Gulbrandsen’in önüne bıraktı. Gulbrandsen, sağ köşeye yaptığı plase vuruşla farkı 2’ye çıkaran golü attı. 3-1

89. dakikada Ghezzal ceza sahasında topu önüne almak isterken meşin yuvarlak Lima’nın eline çarptı. Hakem Atilla Karaoğlan oyunu önce devam ettirse de daha sonra VAR uyarı sonrası pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.

90+1. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Batshuayi, topu filelerle buluşturdu. 3-2

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Tarık Ongun xx, Deniz Caner Özaral xx

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Junior Caiçara xx (Şener Özbayraklı dk. 75 x), Alexandru Epureanu xx, Youssouf Ndayishimiye xx, Lucas Lima xx, Mahmut Tekdemir xx (Peter Zulj dk. 89 ?), Berkay Özcan xx, Edin Visca xx, Deniz Türüç xx (Fredrik Gulbrandsen dk. 76 xxx), Nacer Chadli xx (Tolga Ciğerci dk. 60 x), Stefano Okaka xx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Leo Duarte, Ravil Tagir, Danijel Aleksic, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Beşiktaş: Mert Günok xx, Valentine Rosier xx, Welinton xx, Domagoj Vida xx, Rıdvan Yılmaz xx, Josef de Souza xx, Atiba Hutchinson xx (Necip Uysal dk. 46 xx), Rachid Ghezzal xx, Oğuzhan Özyakup xx (Alex Teixeira dk. 46 xx), Güven Yalçın xx (Cyle Larin dk. 46 xx), Michy Batshuayi xx

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Feancisco Montero, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Salih Uçan, Gökhan Töre, Can Bozdoğan

Teknik Sorumlu: Murat Şahin

Goller: Stefano Okaka (dk. 40 ve 83), Fredrik Gulbrandsen (dk. 85) (Medipol Başakşehir), Alex Teixeira (dk. 59), Michy Batshuayi (dk. 90+1 pen.) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Valentine Rosier, Necip Uysal (Beşiktaş), Mahmut Tekdemir, Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)