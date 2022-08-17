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Medipol Başakşehir - Antwerp karşılaşması TRT 1’de
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Medipol Başakşehir’in Belçika ekibi Royal Antwerp’i konuk edeceği play-off turu ilk maçı canlı yayınla yarın akşam saat 20.45’te TRT 1’de futbolseverlerle buluşacak.
Spor 17.08.2022, 11:57
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Medipol Başakşehir’in Belçika ekibi Royal Antwerp’i konuk edeceği play-off turu ilk maçı canlı yayınla yarın akşam saat 20.45’te TRT 1’de futbolseverlerle buluşacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 2022-2023 sezonu play-off turu maçları başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunun play-off turunda Başakşehir, Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşılaşacak.
Başakşehir - Antwerp mücadelesi yarın akşam saat 20.45’te canlı yayınla TRT 1 ekranlarında olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak zorlu müsabakayı Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek.