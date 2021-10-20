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Medipol Başakşehir, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdü.

Spor 20.10.2021, 13:16
Medipol Başakşehir, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdü.

Başakşehir Kulüp Tesisleri’nde, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenmanın bir bölümü basına açık olarak gerçekleştirildi. Emre Belözoğlu antrenman öncesinde sahada takımla ufak bir toplantı yaptı. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı ve pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Antalyaspor maçının taktiği üzerinde duruldu.

İdmanda Fredrik Gulbrandsen takımdan ayrı çalıştı.

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