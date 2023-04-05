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Medipol Başakşehir 3. kez Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finalde
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Galatasaray’ı eleyen Medipol Başakşehir, 3. kez yarı finale yükseldi. Turuncu-lacivertliler yarı finalde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
Spor 05.04.2023, 22:48
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Galatasaray’ı eleyen Medipol Başakşehir, 3. kez yarı finale yükseldi. Turuncu-lacivertliler yarı finalde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertliler, sarı-kırmızılıları 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdı. Başakşehir yarı finalde Trabzonspor’u eleyen MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
Başakşehir-Ankaragücü arasındaki yarı final ilk maçı 4-5 veya 6 Nisan’da İstanbul’da oynanacak. Eşleşmenin rövanşı ise 25-26 ve 27 Nisan’da Ankara’da yapılacak.
Başakşehir ayrıca 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarından sonra 3. kez kupada yarı finale yükseldi.