Medicana Sağlık Grubu, 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nın sağlık sponsoru oldu

Medicana Sağlık Grubu, dünyanın en eski atletizm şampiyonaları arasında olan 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nın resmi sağlık sponsoru oldu.

’Sporun iyileştirici gücü’ mottosuyla bugüne kadar Türkiye genelinde 20’yi aşkın spor kulübünün sağlık sponsorluğunu üstlenen Medicana Sağlık Grubu, 2-5 Mart tarihleri arasında İstanbul’da Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleştirilecek 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nın da resmi sağlık sponsorluğunu üstlendi.

İmzalanan sözleşmeyle 47 ülkeden 593 sporcunun katılımı ile gerçekleşecek olan şampiyonada tüm sporcuların alandaki sağlık ve ambulans hizmetleri Medicana Sağlık Grubu tarafından karşılanacak. Ayrıca Kahramanmaraş merkez üssü olan ve 11 ilde yaşanan deprem afeti nedeniyle Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nın bilet gelirleri bu yıl depremzedelere bağışlanacak.

"Spora destek vermeye devam edeceğiz"

Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Reha Özkaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Spor ve sağlıklı yaşam konusunda toplumsal ve kurumsal duyarlılık bilinciyle Türkiye’de pek çok sosyal sorumluluk projelerine imza attık" diyerek sporun sağlık üzerinde çok önemli bir etkisi olduğunu ifade etti. Özkaya ayrıca gerek üst lig gerek alt liglerde bulunan takımların sağlık sponsorluklarını üstlenerek spora dolayısıyla da sağlığa katkı vermeye devam ettiklerini belirtti.

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nın Türkiye’de yapılmasından ve böylesine önemli bir projeye sağlık sponsoru olmaktan büyük bir gurur duyduğunu belirten Reha Özkaya, "Sağlıklı nesillerin devamı için spor hayatımızın elbette merkezinde olmalı. Sporun iyileştirici olduğuna ve sporla iç içe olan bir yaşamın herkes için daha kaliteli olacağına inanmaktayız. Bu nedenle de diğer sağlık sponsoru olduğumuz spor kulüplerinde olduğu gibi Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası grubumuz için büyük önem taşımakta. Medicana Sağlık Grubu, sporcuların alandaki ilk müdahale ihtiyaçlarını karşılarken, ambulans ve sağlık ekiplerimiz de alanda hazır bulunacak" dedi.