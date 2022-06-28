Medicana 8. kez Sivasspor’un sağlık sponsoru oldu

Medicana Sağlık Grubu, DG Sivasspor’un 2022-2023 sezonunda da sağlık sponsoru oldu.

Sivasspor Kulübü ile Medicana Sivas Hastanesi arasında sağlık alanında 8. kez sponsorluk sözleşmesi imzalandı.

İmza töreninde konuşan Kulübün Başkan Vekili Erdal Sarılar, 7 yıldır sponsorluk anlaşmasının devam ettiğini hatırlatarak, “Sağlık alanında bizi yalnız bırakmayan Medicana ailesine ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt’a, Genel Müdürü Ersan Biçkioğlu’na teşekkür ediyorum. Tüm sağlık ihtiyaçlarımızda kendi evimiz gibi gördüğümüz Medicana Sağlık Grubu ile bu senede sağlık sponsoru olarak yola devam ediyoruz” dedi.

Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Ersan Biçkioğlu ise, Sivasspor’un yanında oldukları için çok mutlu olduklarını belirterek, “Her geçen gün başarılarına yeni başarılar ekleyen ve son olarak Türkiye Kupası şampiyonu olan bir camianın sağlık sponsoru olmak bize mutluluk ve gurur veriyor. Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın, Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar’ın büyük gayretleri ve emekleri ile güzel işler çıkarıyor bizler de gururla destek oluyoruz takımımıza. Bu sene Avrupa kupası, lig ve Türkiye Kupası yolunda mücadeleci bir sezon bekliyor. Takımımızın yanındayız. Sivas’ın en büyük marka değeri olan Sivasspor’a 2022-2023 sezonunda da başarılar diliyoruz." diye konuştu.