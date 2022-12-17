MediaMarkt’tan Dünya Kupası finallerine özel program

MediaMarkt, Dünya Kupası finallerinin heyecanını Ersin Düzen moderatörlüğünde, Yılmaz Vural ve Tümer Metin’in yorumlarıyla 90+10 programında sürdürüyor. Üçüncülük ve final maçları öncesi, devre arası ve sonrasında yayınlanacak program, markanın video paylaşım platformu kanalında yer alıyor.

MediaMarkt, sporseverlerin önemli gündemlerinden Dünya Kupası’na özel yayın serisi başlatıyor. Markanın video paylaşım platformu kanalında üçüncülük ve final maçları öncesi, devre arası ve maç sonrasında gerçekleştirilecek yayında turnuvanın nabzı tutulacak, maçların öne çıkan başlıkları ve kritik anları masaya yatırılacak.

Markanın 90+10 programında yorumcu olarak futbolseverlerin yakından takip ettiği isimler bulunuyor. Ersin Düzen’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek yayınlarda yorumcu olarak da Yılmaz Vural ve Tümer Metin yer alacak.