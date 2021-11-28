Mecnun Otyakmaz: “Takımımı tebrik ediyorum”

A Hatayspor’u sahasında 4-0 mağlup eden DG Sivasspor’da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz maçın ardından konuştu. Otyakmaz, “Hatay gibi çok önemli bir takıma karşı aldığımız galibiyet için de ayrıca sevindirici. Tebrik ediyorum” dedi.

Süper Lig’in 14. haftasında Hatayspor’u konuk eden ve sahadan 4-0 galibiyetle ayrılan Sivasspor’da, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakamz karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında gazetecilere açıklamada bulundu.

Otyakmaz, “Hatay gibi çok önemli bir takıma karşı aldığımız galibiyet içinde ayrıca sevindirici. Bundan sonra bu moralle takımımız taraftarımızın yüzünü güldürmeye devam eder inşallah. Yatabare’yi de tebrik ediyorum. O da bayadır gol yollarında etkisiz kalıyordu. Bugün o da iyi oynadı ve hat-rick yaptı. Tebrik ediyorum” dedi.

Kulüpler Birliği’nin hakemler hakkında aldığı karar hakkında da konuşan Başkan Otyakmaz, “Toplantıya maalesef ben katılamadım. 14 kulüp vardı. Hakemler hakkında konuşmayalım ve baskıyı üzerlerinden kaldıralım. Adaletli yönetmeye gayret etsinler düşüncesi oluşmuş. Ama diğer 6 takımla irtibat kurulamadığı için 14 takım adına bir açıklama yapılmış. Tabii ki Kulüpler Birliği’nin açıklaması bizi de bağlar. Elimizden geldiği kadar buna riayet etmemiz gerekir diye düşünüyorum” ifadesini kullandı.