Mecnun Otyakmaz: “Stresten uzaklaştık”

Kayserispor galibiyeti sonrası konuşan DG Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, “2-0 gibi net bir skorla da maçı kazanmış olduk. Daha yukarılar için mücadele edeceğiz. Böylece stresli bir süreçten uzaklaştık diyebiliriz” dedi.

Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Süper Lig’in 26. haftasında Kayserispor’u 2-0 yendikleri müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Önemli bir mücadeleye çıktıklarının altını çizen Otyakmaz, “Eşik atlama maçıydı. Bu yıl içeride çok fazla maç kazanamadık. Mutlaka kazanılması gereken bir maçtı. Arkadaşlarımız da işin ciddiyetine varmışlardı. Bu da sahaya yansıdı, dolayısıyla 2-0 gibi net bir skorla maçı kazanmış olduk. Rakibimiz de aslında iyi başladı, bizi zorlayacaklarını da hissettirdiler ama bulduğumuz gollerle maçı kazanmayı bildik. Bundan sonra daha rahat, daha yukarılar için mücadele edeceğiz. Böylece stresli bir süreçten uzaklaştık diyebiliriz” şeklinde konuştu.

“Şimdi artık toparlanma zamanı”

Başkan Otyakmaz, yoğun bir fikstür içinde bulunduklarını ifade ederek, “Bizi en çok yaralayan sık maç oynamak ve korona virüs sayısının fazlalığı. İlk Covid görüldükten yaklaşık 2 ay sonra temizleyebildik. Bu arada da çok fazla maça eksik çıktık. Şimdi artık toparlanma zamanı. Covid’i diğer takımlarda da maalesef görüyoruz. İnşallah bundan sonra bizde ve diğer takımlarda sakatlığın olmadığı maçlar oynarız” diye konuştu.