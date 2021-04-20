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Mecnun Otyakmaz, korona virüs aşısı oldu

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Spor 20.04.2021, 17:18
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Mecnun Otyakmaz, korona virüs aşısı oldu

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, korona virüsü aşısı oldu. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki anlaşma neticesinde tüm kulüplerdeki oyuncu ve teknik ekip çalışanlarının aşılanması devam ediyor.

Kırmızı-beyazların kulüp başkanı Otyakmaz da korona aşısının ilk dozunu yaptırdı.
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