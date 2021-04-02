McTominay: Messi'nin formasını istedim

Manchester United forması giyen Scott McTominay, Chris Smalling yüzünden Lionel Messi'nin formasını kendisine vermek istemediğini söyledi.

United ile Barcelona 2018-19 Şampiyonlar Ligi sezonunda çeyrek finalde karşılaşmış, Katalan devi eşleşmeyi toplamda 4-0'la üstün tamamlamıştı.

Old Trafford'da oynanan ilk maçta, Chris Smalling ile girdiği bir ikili mücadele sonrasında rakibinden yediği dirsek nedeniyle Messi'nin burnu kanamış fakat Arjantinli yıldız oyuna devam edebilmişti.

McTominay, ESPN'le yaptığı röportajda dünyanın en iyi futbolcusunun sorulması üzerien Barça'nın 1-0 kazandığı maçın ardından yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Dünyanın en iyisi Messi. Yüzde 100. Onun formasını aldım, biliyor musunuz? Barcelona'yla oynadığımız zaman Chris Smalling ona dirsek attı, burnu kanadı. Dirseği atan kişinin ben olduğumu sanmış. Maçın ardından Sergio Romero'ya 'Messi'nin formasını alır mısın?' dedim. O da bana 'Orta sahada ona dirsek atanın sen olduğunu sanıyor' dedi. Ben de ona 'Hayır, hayır, hayır, hayır! Ben olmadığımı söyle. O formayı almam lazım!' dedim. Neyse ki o dirseği atanın ben olmadığımı artık biliyor."