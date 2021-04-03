Mbappe: Kendime Messi ve Ronaldo'dan daha iyi olduğumu söylüyorum

Paris Saint-Germain'in genç yıldızı Kylian Mbappe, maçlardan önce kendisine Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu olduğunu söylediğini itiraf etti.

22 yaşındaki yıldız oyuncu RMC Sport'a yaptığı açıklamalarda egonun gerekliliğinden bahsederken "Ego kesinlikle çok önemli. Çünkü zor durumlarda kaldığınızda başka kimse sizi zorlamaz. İnsanlar egoyu anlamıyor ama iyi olmadığınız zamanlarda kimse size gelip başarabileceğinizi söylemez. Bu durumlarda insan kendi zihniyle baş başa kalıyor. Bu yüzden kendinizi çok iyi şeyler yapabilecek kabiliyete sahip olduğunuza ikna etmeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'dan daha iyi olduğunu düşünme nedenini kendisini motive etmek olarak gösteren Mbappe, "Sahaya adımımı her attığımda kendime en iyisi olduğumu söylüyorum, gel gör ki Messi ve Ronaldo'yla aynı sahalara çıkıyorum. Onlar benden daha iyiler, benden milyarlarca daha fazla şey yaptılar. Ama ben kafamda kendime onlardan iyi olduğumu söylüyorum çünkü bu şekilde kendinize bir sınır koymamış oluyorsunuz ve en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz" dedi.

22 yaşındaki Kylian Mbappe, 2018'de Fransa formasıyla Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı. Messi ve Ronaldo, Arjantin ve Portekiz formalarıyla bu başarıyı elde etme şansına sahip olamadılar. Messi ve arkadaşları, 2014 Dünya Kupası'nı finalde Almanya'ya kaybetmişlerdi. Ronaldo, EURO 2016'da Portekiz'le şampiyonluğa ulaştı.

(Maçkolik)