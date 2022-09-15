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Max Gradel gol sayısını 3’e çıkardı
DG Sivasspor’un Fildişi Sahilli futbolcusu Max Gradel, CFR Cluj ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 3’e yükselti.
Spor 15.09.2022, 22:07
DG Sivasspor’un Fildişi Sahilli futbolcusu Max Gradel, CFR Cluj ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 3’e yükselti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının ikinci haftasında Romanya ekibi CFR Cluj ile deplasmanda karşılaşan Sivasspor’da takımın 1 golü deneyimli futbolcu Max Gradel’den geldi. Maçın 28. dakikasında Gradel, penaltıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
34 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 3’e çıkardı. Gradel, 3 golün 2’sini Spor Toto Süper Lig’de kaydetti.
Müsabakaya 11’de başlayan Max Gradel 90 dakikada sahada kaldı.
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|5
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