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Max Gradel 5. golünü attı
DG Sivasspor’un futbolcusu Max Gradel, Yeni Malatyaspor maçında attığı golle bu sezon beşinci, Erdoğan Yeşilyurt ise ilk kez rakip fileleri havalandırdı.
Spor 05.01.2021, 20:29
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DG Sivasspor’un futbolcusu Max Gradel, Yeni Malatyaspor maçında attığı golle bu sezon beşinci, Erdoğan Yeşilyurt ise ilk kez rakip fileleri havalandırdı.
Süper Lig’de Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Sivasspor’da Max Gradel ve Erdoğan Yeşilyurt rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 18. dakikasında Erdoğan Yeşilyurt ve 32. dakikada Gradel meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Gradel beşinci, Erdoğan ise böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti.Mücadeleye 11’de başlayan Gradel ve Erdoğan, attıkları golden sonra büyük sevinç yaşadı. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.
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