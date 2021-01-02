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Max Gradel 4. golünü attı
DG Sivassporlu futbolcu Max Gradel, Denizlispor maçında attığı golle bu sezon dördüncü, Fayçal Fajr ise üçüncü kez rakip fileleri havalandırdı.
Spor 02.01.2021, 17:46 02.01.2021, 18:06
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DG Sivassporlu futbolcu Max Gradel, Denizlispor maçında attığı golle bu sezon dördüncü, Fayçal Fajr ise üçüncü kez rakip fileleri havalandırdı.
Süper Lig’de Denizlispor ile karşılaşan Sivasspor’da Max Gradel ve Fayçal Fajr rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 26. dakikasında penaltıdan Gradel ve 45. dakikada Fayçal meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Gradel dördüncü, Fayçal ise bu sezonki üçüncü golünü kaydetti.
Mücadeleye 11’de başlayan Gradel ve Fayçal, attıkları golden sonra büyük sevinç yaşadı. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.
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