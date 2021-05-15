Max Gradel 11. golünü kaydetti

DG Sivasspor’un başarılı oyuncusu Max Gradel, Kasımpaşa karşısında attığı golle bu sezonki 11. gol sevincini yaşadı.

Süper Lig’in 42. haftasında Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup eden Sivasspor’da başarılı futbolcu Max Gradel mücadelede 1 gol kaydetti. Maçın 69. dakikasında sahneye çıkan Gradel, topu ağlarla buluşturdu. Fildişi Sahilli futbolcu böylece bu sezonki 11. gol sevincini yaşamış oldu. Başarılı futbolcunun 12 de asisti bulunuyor.