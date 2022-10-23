Mauro Icardı ilk golünü attı

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Alanyaspor maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Bu mücadelede sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, ilk kez gol sevinci yaşadı. Karşılaşmanın 22. dakikasında sahneye çıkan Icardi, takımının ikinci golünü kaydetti. Yıldız futbolcu ayrıca Dries Mertens’in golünde de asist yaptı.

Maça 11’de başlayan 29 yaşındaki futbolcu 78. dakikada yerini Haris Seferovic’e bıraktı. Mauro Icardi, Alanyaspor maçıyla bu sezon 3. maçında görev almış oldu.