Mauro Icardi: “Eleştirileri çok fazla önemsemiyorum”

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kendisine yapılan eleştirileri çok fazla önemsemediğini sadece iltifatlara odaklanıp bu şekilde devam ettiğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş’ı 2-1 mağlup eden Galatasaray’da müsabakanın ardından Arjantinli forvet Mauro Icardi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok önemli bir maç olduklarını bildiklerini ifade eden Icardi, “Liderlik mücadelesi ve El Classico için önemli bir maçtı. İyi bir mücadele verdik. Goller için çok mutluyum, 3 puan için çok mutluyum. Devam edeceğiz. Gerçekten çok önemli taraftarın önünde kazanabilmek. Çok iyi hissediyoruz kazanabildiğimiz zaman. Her yerde olduğu gibi burada da eleştiriler olabiliyor. Eleştirileri çok fazla önemsemiyorum, oyuna dikkatliyim. Oyuncular olarak bu tarz şeylere alışığız. Eleştiri geldiğinde odaklanmıyorum onlara, iltifatlara odaklanıyorum. Bir sonraki maçı düşüneceğiz. Önemli olan 3 puandı, burada sadece 3 puan aldık ve daha önemli bir 3 puan değil. Bir sonraki maçı kazanmak için çıkacağız. Ben çok mutluyum burada olduğum için. Kalmak bana kalmış bir şey değil. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla kendimi mutlu hissediyorum. Bana çok destek oldular. Önemli olan maçları kazanmaktı. Bugün daha da mutlu hissettim. Bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum” dedi.