Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Arjantinli futbolcu Mauro Icardi antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı ve dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Mauro Icardi antrenmanın tamamında takımla çalışırken, Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dahilinde düz koşulara başladı.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.