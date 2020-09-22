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Mauricio Lemos tam puan aldı.
Çubuklu ile ilk maçına çıkan Uruguaylı stoper, Hatayspor’a karşı geçen not aldı. .
Spor 22.09.2020, 12:36
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mauricio Lemos, dün ilk sınavına çıktı. Savunmanın göbeğinde Zanka ile birlikte oynayan Uruguaylı stoper, 90 dakika boyunca başarılı bir maç çıkardı. Hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcu, duran toplarda da ileri çıkıp, hücuma destek verdi. Karşılaşmada en çok topla buluşan (84) oyuncu olan Mauricio Lemos, yüzde 92.6 pas isabetiyle oynadı. 11 ikili mücadelenin 7'sini kazanan genç futbolcu, hava toplarının da 4'ünden üstünlükle ayrıldı.
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