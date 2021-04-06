Mathieu: Barcelona'ya gitmemek için sahte sözleşme yaptım

Geçtiğimiz yıl futbol kariyerini Sporting Lizbon'da noktalayan Fransız futbolcu Jeremy Mathieu, kariyeriyle ilgili skandal bir itirafta bulundu.

Fransız basınından L'Equipe'e konuşan Mathieu, Barcelona'dan teklif aldığında takımdan ayrılmak istemediğini söyledi. Valencia'da kalmak istediği için farklı bir yol denediğini söyleyen Mathieu, "Barcelona'dan teklif aldım ama oraya gitmek istemiyordum. Valencia'da mutluydum. Oraya gidip yedek kulübesini cilalamak istemiyordum" dedi.

"Sahte sözleşme yapıp sportif direktöre gösterdim"

Sahte bir sözleşme tasarladığını söyleyen Mathieu, "O dönem Valencia'dan aldığım ücretle Barcelona'nın teklif ettiği ücret arasında bir miktar belirledim ve sahte bir sözleşme yapıp Sportif Direktör Rufete'ye gösterdim. 'Bu ücreti verirseniz kalırım' dedim. Rufete onayladı ama başkan kabul etmedi. Ben de bana güvenmediklerini hissettim ve ayrıldım" dedi.

2009-2014 yılları arasında Valencia forması giyen Mathieu daha sonra 20 milyon euroluk bedelle Barcelona'ya transfer olmuştu. Mathieu 2017'de ise Sporting'in yolunu tuttu ve 2020'de kariyerine nokta koydu.

(Fanatik)