Mateos: “Bu galibiyet bizim için önemliydi”

Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından, “Bu galibiyet bizim için önemliydi. Bugünkü galibiyet bizi haftaya daha öz güvenli ve motive bir şekilde götürecek diyebilirim” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 6. hafta açılış maçında Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik sorumlu Felipe Sanchez Mateos, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rakibin maça farklı bir enerji ile geldiğini belirten Mateos, “Yeni oyuncular aldılar, bunu da hemen sahada gördük. Bunu zaten maçtan önce konuşmuştuk. Maça iyi başladık. Topu kontrol ettik. Klasik futbolumuzu oynadık. İkinci yarı golü bulduk. Bu galibiyet bizim için önemliydi. Ligdeki ilk maçın ardından bugünkü galibiyet bizi haftaya daha öz güvenli ve motive bir şekilde götürecek diyebilirim” diye konuştu.

“Biz problem olarak görmüyoruz”

Savunma arkasına gönderilen topların son maçlarda tehlike oluşturduğunu ifade eden bir basın mensubunun "Önlem almayı düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Mateos, “Her aksiyonun avantajları ve dezavantajları söz konusu. Biz ön tarafta bir an önce topu almak isteyen, aldığımız toplarla kaleye gitmek isteyen bir takımız. Yeri geliyor alanı savunuyoruz, yeri geliyor adam adama baskı yapıyoruz. Tabii bu oyunda arkaya giden toplarda sorun yaşatıyor. Biz problem olarak görmüyoruz. Bu bizim oyunumuzun bir parçası, biz bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Mateos, MKE Ankaragücü taraftarından övgüyle bahsetti

Maç sonunda MKE Ankaragücü taraftarına teşekkür eden Felipe Mateos, “Bugün sahada oynanan oyunun güzelliğinin ötesinde Ankaragücü taraftarının hem kendi takımını hem de bizim takımımızı alkışlaması maçın sonunda tüylerimizi diken diken eden pozitif bir davranıştı. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Tribünlerin dolu olması, gerek onların kendi takımlarına, bizim taraftarımızın bizlere destek vermesi görsel şölen oluşturuyor” şeklinde konuştu.