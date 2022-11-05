Masuaku’nun yerine Umut Meraş

Beşiktaş’ta Galatasaray derbisi öncesinde adalesinde ağrı hisseden Masuaku kadrodan çıkarıldı. Siyah-beyazlılarda Umut Meraş ilk 11’de sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray deplasmanına giden Beşiktaş’ta sol bek Masuaku’nun adalesinde hissettiği ağrı sonucunda bu futbolcu maç kadrosundan çıkarıldı. Dün akşam açıklanan 22 kişilik kadroda yer alan Masuaku, yaşanan gelişmeyle birlikte takımını yalnız bırakırken, Teknik Direktör Şenol Güneş, Galatasaray deplasmanında Umut Meraş’ı ilk 11’e sürdü. Güneş’in bir diğer tercihi ise N’Koudou oldu. Ümraniyespor karşısında maça yedek başlayan N’Koudou, Galatasaray önünde ilk 11’de şans bulurken, Dele Alli ise mücadeleye kulübede başladı. Siyah-beyazlı takımın Galatasaray maçı 11’i şu şekilde:

Mert Günok - Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Umut Meraş - Josef de Souza, Salih Uçan, Gedson Fernandes - N’Koudou, Cenk Tosun, Weghorst.