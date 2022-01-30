Mason Greenwood tecavüz suçlamasıyla tutuklandı!

Manchester United, Mason Greenwood'un bir sonraki duyuruya kadar takımla antrenman ve maç kadrolarına alınmayacağını açıkladı.

Mason Greenwood'un eski sevgilisi Harriet Robson, paylaştığı fotoğraflarla İngiliz futbolcu tarafından şiddete uğradığını açıklamıştı.

Manchester United'da bazı futbolcular, Mason Greenwood'u sosyal medyada takipten çıkartarak şiddete karşı tavır gösterdi.