Masa tenisinde Özge Yılmaz şampiyon

5. İslami Dayanışma Oyunları’nda kadınlar masa tenisi finalinde İranlı rakibini mağlup eden Özge Yılmaz şampiyon oldu. Sibel Altınkaya ise 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

5. İslami Dayanışma Oyunları’nda kadınlar masa tenisinde Türkiye bir altın, bir bronz madalya kazandı. Finalde İran’dan Neda Shahshavari ile karşılaşan Özge Yılmaz, rakibini 4-2 yenerek altın madalyaya ulaştı. Kadınlar masa tenisinde mücadele eden diğer milli sporcu Sibel Altınkaya ile Kamerun’dan Hanffou Nana Sarih Mathilde Gabrielle da bronz madalyanın sahibi oldu. Yarışmaların ardından düzenlenen törende kürsüye çıkan sporculara madalyalarını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.