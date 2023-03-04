Marmaris Yat Kulübü Kış Trofesi üçüncü ayağı başladı

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından organize edilen kış trofesinin 3. ayağı için Muğla’nın Marmaris ilçesinde start verildi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü’nün (MIYC) bu yıl 14. kez düzenlediği kış trofesinin ikinci ayak yarışlarının depremlerden dolayı iptal edilmişti. Planlanan tarihte başlayan 3. ayak yarışlarına 27 yelkenli yat ile Rusya, Romanya ve Türkiye’den 300 yelkenci katıldı. Trofenin 3. ayak ilk gün yarışlarında, yelkenciler hakem heyetinin rüzgara göre uygun parkur belirlemesinin ardından körfez içinde yatlar iki grup halinde start aldı. İlk gün yarışlarında körfez içinde iki yarış yapıldı. Yarış sonunda kulüp bahçesinde trofenin birinci ayak yarışlarında dereceye giren yelkencilere kupaları verilecek.

Trofenin üçüncü ayağı, yarın Marmaris körfez içi ve dışında gerçekleştirilecek yarışla tamamlanacak. 5 ayaktan oluşan yarışmanın 4. ayağı Nisan ayında yapılacak.