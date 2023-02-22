Marmara derbisinde ezeli rakipler bu kez depremzedeler için oynadı

Geliri depremzedelere bağışlanmak üzere Marmara derbisi olarak adlandırılan mücadelede iki ezeli rakip Kocaelispor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Toplam 17 bin 500 biletli seyircinin izlediği maç, konuk ekip Sakaryaspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından ezeli rakipler Kocaelispor ve Sakaryaspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Tüm gelirleri deprem bölgesi için AFAD ve Kızılay’a bağışlanacak olan maç Kocaeli Stadyumu’nda oynandı. Tarihi maça Kocaelispor maça İsmet Yumakoğulları, Alihan Kubalas, Yalçın Kılınç, Okan Eken, Tayfun Aydoğan, Mert Çölgeçen, Mehmet Sak, Emre Nefiz, Mehmet Yılmaz, Samed Ali Kaya ve Beykan Şimşek 11’iyle çıktı. Sakaryaspor’da ise ilk 11’de Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderes, Kabongo Kasongo, Oğuzhan Akgün, Michael Jan Nalepa, Hakan Yavuz, İsmail Erdoğan, Dmytro Grechyskin, Bülent Uzun, Oğuz Yıldırım ve Ümit Kurt görev aldı. Konuk ekip Sakaryaspor, 18. dakikada Kabongo Kasongo’nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti, 90. dakikada ise İbrahim Has’ın golüyle skor 2-0’a gelirken, karşılaşma da bu skorla tamamlandı.

Öte yandan depremden etkilenen illerin plaka kodlarının denk geldiği dakikalarda kent ismi anons edildi. Bütün tribün anonslara “Burada” diyerek karşılık verdi. 14 bin Kocaelispor, 3 bin 500 Sakaryaspor olmak üzere toplam 17 bin 500 bilet satıldı. Müsabaka öncesinde iki takımın taraftar grupları olan Hodri Meydan ve Tatangalar birbirlerini alkışlarken, sahaya çıkan her iki takımın futbolcuları da beraber tribüne çağrıldı. İki takım yöneticileri maçtan önce dostluk mesajları verirken, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ile Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç birbirlerine hediye takdim etti. Afet bölgesinden Kocaeli’ye gelen depremzede çocuklar da maçı takip ederken bir kısmı futbolcularla beraber maç önü seremonisine çıktı. Maçın son 10 dakikası ise iki takım tribünleri arasında yaşanan gerginlikle geçti.