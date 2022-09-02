banner591

banner590

banner547

Son Dakika

Marmara Denizi’nde uluslararası yelken yarışları başladı: 8 ülkeden 313 sporcu yarışıyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen Uluslararası Süleymanpaşa Cup yelken yarışları başladı.

Spor 02.09.2022, 11:22
Marmara Denizi’nde uluslararası yelken yarışları başladı: 8 ülkeden 313 sporcu yarışıyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen Uluslararası Süleymanpaşa Cup yelken yarışları başladı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 6.’sı gerçekleştirilen Uluslararası Süleymanpaşa Cup yelken yarışları 8 ülkeden 313 sporcunun katılımı ile başladı. Sporcular, bu sabah son hazırlıklarını tamamladıktan sonra yelkenlerini Marmara Denizinin serin sularına bıraktı.

Tekirdağ’da düzenlenen Uluslararası Süleymanpaşa Cup yelken yarışlarına; Azerbaycan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Malta, Yunanistan, Tayland, Ukrayna ve Türkiye’den 313 sporcunun katılıyor. 5 gün sürecek yelken yarışları sonucunda dereceye giren ülkenin sporcularına çeşitli ödüller verilecek.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Gaziantep FK 4 10
3. Adana Demirspor 4 9
4. Konyaspor 4 8
5. Fenerbahçe 4 7
6. Başakşehir 3 7
7. Galatasaray 4 7
8. Trabzonspor 4 7
9. Kayserispor 4 6
10. Antalyaspor 4 6
11. Giresunspor 4 6
12. Alanyaspor 4 5
13. Karagümrük 3 3
14. İstanbulspor 4 3
15. Kasımpaşa 4 3
16. Sivasspor 4 2
17. Ümraniye 4 1
18. Ankaragücü 3 1
19. Hatayspor 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 3 7
2. Eyüpspor 3 7
3. Pendikspor 3 7
4. Bandırmaspor 2 6
5. Sakaryaspor 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Gençlerbirliği 3 4
8. Keçiörengücü 3 4
9. Boluspor 3 4
10. Göztepe 3 4
11. Adanaspor 3 3
12. Erzurumspor 3 3
13. Manisa Futbol Kulübü 2 3
14. Rizespor 2 2
15. Altınordu 3 2
16. Denizlispor 3 1
17. Ö.K Yeni Malatya 3 1
18. Tuzlaspor 3 1
19. Altay 3 0
Takımlar O P
1. Arsenal 5 15
2. M.City 5 13
3. Tottenham 5 11
4. Brighton 5 10
5. M. United 5 9
6. Liverpool 5 8
7. Leeds United 5 8
8. Fulham 5 8
9. Southampton 5 7
10. Chelsea 5 7
11. Brentford 5 6
12. Newcastle 5 6
13. Crystal Palace 5 5
14. West Ham United 5 4
15. Nottingham Forest 5 4
16. Bournemouth 5 4
17. Everton 5 3
18. Wolverhampton Wanderers 5 3
19. Aston Villa 5 3
20. Leicester City 5 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 9
2. Real Betis 3 9
3. Barcelona 3 7
4. Athletic Bilbao 3 7
5. Villarreal 3 7
6. Atletico Madrid 3 6
7. Osasuna 3 6
8. Real Sociedad 3 6
9. Mallorca 3 4
10. Almeria 3 4
11. Rayo Vallecano 3 4
12. Celta Vigo 3 4
13. Girona 3 3
14. Valencia 3 3
15. Sevilla 3 1
16. Espanyol 3 1
17. Elche 3 1
18. Getafe 3 1
19. Real Valladolid 3 1
20. Cadiz 3 0
25
parçalı az bulutlu