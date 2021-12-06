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Marius Sumidica: “Ocak ayından itibaren Malatyaspor’un başka bir yüzünü göreceksiniz”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumidica, Konyaspor’u çok iyi analiz ettiklerini ve altın değerinde bir puan aldıklarını söyleyerek, “Ocak ayından itibaren Malatyaspor’un başka bir yüzünü göreceksiniz. Minimum 6-7 transfer yapacağız” dedi.

Spor 06.12.2021, 23:40
Marius Sumidica: “Ocak ayından itibaren Malatyaspor’un başka bir yüzünü göreceksiniz”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumidica, Konyaspor’u çok iyi analiz ettiklerini ve altın değerinde bir puan aldıklarını söyleyerek, “Ocak ayından itibaren Malatyaspor’un başka bir yüzünü göreceksiniz. Minimum 6-7 transfer yapacağız” dedi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Konyaspor deplasmanında golsüz berabere kaldıkları maça ilişkin açıklamalarda bulundu. Bugün evinde çok iyi oynayan bir takıma karşı oynadıklarını dile getiren Marius Sumudica, "Bu sezon henüz evde kaybetmediler. Taktik olarak onları kapattık. Hiç büyük şans vermedik. Kendi oyuncularımı da tebrik ediyorum. Bu hafta içi yaptığımız hazırlıkları birebir uyguladılar. Konyaspor’u çok iyi analiz ettik. Son iki maçta da gol yemedik. Bir alt lige düşmeme mücadelesi veren ve baskı altında bir takım için alınan puanlar ve gol yememek çok önemli. Ocak ayından itibaren Malatyaspor’un başka bir yüzünü göreceksiniz. Minimum 6-7 transfer yapacağız. Tabii sahip olduğum oyunculardan da çok mutluyum. Bugün altın değerinde bir puan aldık” dedi.

“Futbolu daha fazla öğrenmelisiniz”

Sumudica, bir gazetecinin takımın savunma ağırlıklı oyun tercihine ilişkin sorusuna ise, "Benim görüşüm böyle değil. Benim takımım çok iyi oynadı ve bir puan aldı. Bazen bir puanla küme düşmezsiniz, bazen de şampiyon olursunuz. Seni Malatya’ya davet ediyorum. Takımla beraber antrenman yapmanızı istiyorum. 10 oyuncum 20 yaşın altında. Ben de size soru sormak istiyorum. Neden Sumudica her maç maksimum 1-2 oyuncu değişikliği yapıyor? Futbolu daha fazla öğrenmelisiniz" diye cevap verdi ve toplantı salonunu terk etti.

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