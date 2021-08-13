banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Karadeniz için flaş uyarı: 5 ilde şiddetli yağış!
Karadeniz için flaş uyarı: 5 ilde şiddetli yağış!
Irmak Arıcı'dan tükürük rezaleti sonrası skandal paylaşım
Irmak Arıcı'dan tükürük rezaleti sonrası skandal paylaşım
Konut satışlarında en sert düşüş!
Konut satışlarında en sert düşüş!
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Erdoğan'a taziye mesajı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Erdoğan'a taziye mesajı

Mario Gavranovic ilk antrenmanına çıktı

Kayserispor’un yeni transferi Mario Gavranovic, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Spor 13.08.2021, 17:04
Mario Gavranovic ilk antrenmanına çıktı

Kayserispor’un yeni transferi Mario Gavranovic, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’un yeni transferi Mario Gavranovic, ilk antrenmanına çıktı. Dinamo Zagreb takımından transfer edilen 31 yaşındaki futbolcu çalışmalara başladı. Yeni sezonda 19 numaralı formayı giyecek olan Mario, neşeli tavırları ile dikkat çekti.
Yorumlar (0)
28°
açık