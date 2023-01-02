Marek Hamsik’e devlet nişanı verildi

Trabzonspor’un tecrübeli orta saha oyuncusu Marek Hamsik’e, Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzano Kaputova tarafından II. Ludovit Stur nişanı verildi.

Slovakya’nın bağımsızlığının 30. yıl dönümü kapsamında Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzano Kaputova tarafından kamuya mal olmuş 28 kişiye devlet nişanı verildi. Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Hamsik de ülkesinin spor alanında gelişimine katkı sağladığı ve ülkenin yurt dışındaki prestijini arttırdığı için II. Ludovit Stur nişanına layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Kaputova, törende yaptığı konuşmada Hamsik için, "Belki de en ünlü ödül sahibi, eski Slovakya milli takım futbolcusu ve kaptanı Marek Hamsik’tir" ifadeleri kullanıldı.