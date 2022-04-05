Son Dakika
Mardin’den Muay Thai Türkiye Şampiyonası’na katılım
Okul Sporları Muay Thai Küçükler, 2021-2022 yılı Minikler ve Yıldızlar Kız-Erkek Türkiye Şampiyonası Nevşehir’de başladı. Aralarında Mardin’den de sporcuların bulunduğu 500 kişi, şampiyonada yarışacak.
Spor 05.04.2022, 13:44
Okul Sporları Muay Thai Küçükler, 2021-2022 yılı Minikler ve Yıldızlar Kız-Erkek Türkiye Şampiyonası Nevşehir’de başladı. Aralarında Mardin’den de sporcuların bulunduğu 500 kişi, şampiyonada yarışacak.
Okul Sporları Muay Thai Küçükler, Minikler ve Yıldızlar Kız-Erkek Türkiye Şampiyonası’na Antalya, Ankara, Yalova, Çorum, Muğla, Adıyaman, Mardin, Bolu, Hatay, Mersin, Konya, İzmir ve Kayseri illerinden yaklaşık 500 sporcu katılıyor. Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda bugün başlayan müsabakalar Perşembe günü final maçlarıyla son bulacak.