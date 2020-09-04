Marco Rossi: “Rusya maçı daha zor geçecek”

Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Marco Rossi, Türkiye karşısında alınan 1-0’lık galibiyet için, “Rusya’ya karşı oynayacağımız maç tabii ki sadece Sırbistan’ı yendikleri için söylemiyorum bu gece ki maçtan daha zor olacak” dedi.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında sahasında Türkiye’yi 1-0 yenen Macaristan’da Milli Takım Teknik Direktörü Marco Rossi, karşılaşmanın ardından basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rossi, maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, “İlk yarıya çok iyi başladık. Maça bu denli başlamamız Türkiye’yi şaşırttı. Eksik oyuncularımızın nedeniyle tabii bu maça başka bir sistem ve başka bir taktiksel yaklaşımla girmek zorunda kaldık. Bu kullandığımız yeni sistemde rakibimizin tahmin edememesine yol açtı. Neler yapacağımızla alakalı göreve gelmiş olduğumdan beri Macar takımının oynadığı en iyi ilk yarıydı. Bu nedenle de oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. İkinci yarı da ise rakibimiz taktiksel değişikliklere gitti oyuncu değişiklikleri de yaptı. 3-4 tane önemli şans ellerine geçti. Top kullanma yüzdesi de rakibin daha fazlaydı. Topu rakibe vermek düşüncesindeydik. Fakat şunu söylemek istiyorum 2 direk var. Bizim de bulduğumuz önemli fırsatlar vardı. Yakaladığımız 3. direkte ise bu sefer top ağları buldu” dedi.

“Türkiye çok iyi bir kadroya sahip”

Türkiye A Milli Takımı’nın kendilerini analiz ettiklerini söyleyen Rossi, “Kesinlikle bizi analiz ettiklerini düşünüyorum ama ben sahaya sürdüğüm bazı oyuncular daha önce hiç oynamamış oyunculardır. İlk defa oynamış oyuncular olduğu için bilinmeyen özellikleri vardı. Ayrıca şunu da hesaba katmamız gerekiyor. Bizim milli takımımız da 5-6 oyuncumuz henüz daha oynamamış liglerde süre almamış fakat rakibimizde ise bu sayı 9-10 bence bunun da etkisi çok oldu. Hiç oynamamış oldukları. Liglerin başlamamış olması. Bazen teknik ekipler her şeyi yaparlar ama oyuncular bilinç altlarında şu rakibi yeneriz bu rakip bizi zorlar veya zorlamaz gibi düşünürler. Yineliyorum Türkiye çok iyi bir kadroya sahip, çok iyi bir milli takım” diye konuştu.

“Bu gece ki maçtan daha zor olacak”

Rossi son olarak, Rusya ile oynayacakları maçın zor geçeceğini dile getirerek, “Rusya’ya karşı oynayacağımız maç tabii ki sadece Sırbistan’ı yendikleri için söylemiyorum bu gece ki maçtan daha zor olacak. Çünkü kendilerinin oluşturduğu milli takım ki oyuncular daha çok Rusya Liginde ve 5. 6. Haftalarını oynayan çok fit ve fiziksel kondisyonları bize oranla daha yüksek oyunculardan oluşan bir milli takım. Bu maçı etkileyecektir. Ayrıca evimizde oynayacağız fakat tıpkı bugün de gördüğümüz gibi seyirci faktörü olmayacak ve bizde seyirci gücümüzden yararlanamayacağız” ifadesini kullandı.