Marcelo'ya Türkiye'den talip!

İspanya basınına göre Real Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu Marcelo için Galatasaray yönetimi, Madrid ile görüşmeye başladı.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Saracchi'nin yerine Marcelo'yu düşünen sarı- kırmızılı ekip, Real Madrid ile temasa geçti.

Öte yandan Fransız ekibi Monaco'nun ve İtalyan devi Inter'in de Brezilyalı sol bek için harekete geçtiği iddia ediliyor. Yıldız futbolcunun Galatasaray ile anlaşmaya varması halinde Galatasaray, bonservis bedelini bedelsiz alacak.